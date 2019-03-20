Тягнибок рассказал, как Порошенко готовят ко второму сроку

20.03.2019, Киев, Игорь Петров

Порошенко готовится к фальсификации выборов с помощью фиктивных социологических опросов.

Об этом в эфире 7 канала заявил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим себе, что у кандидата от власти реальный рейтинг 10%. Что делает контролируемая социология? Показывает за неделю перед выборами рейтинг 22%. За неделю до этого они показывают 18%, еще за неделю – 14% и рассказывают – видите, рейтинг растет – 22%. При реальном рейтинге 10% показывают 22%. Это сигнал для тех, кто будет фальсифицировать на выборах, чтобы сфальсифицировать из реальных 10% еще 125 чтобы было 22%. И тогда когда он получит сфальсифицированные 22% народ не протестует, потому что говорит: так социология же ему показывала 22%. Есть вот такая манипуляция», – сказал Тягнибок.