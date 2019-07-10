Тягнибок угрожает заставить Зеленского «выполнять волю нации»

10.07.2019, Киев, Игорь Петров

Националисты провели пикет под офисом президента Украины, требуя от новой власти продолжать политику украинизации.

В акции приняли участие около двух тысяч человек, представители ВО «Свобода»”, «Национального корпуса», «Правого сектора», КУН и ОУН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед собравшимися также выступил глава «Свободы» Олег Тягнибок, по словам которого, сегодня «наблюдается очень плохая тенденция».

«Прошло 60 дней как Зеленский президент, но его заявления, заявления его советников, с одной стороны, отличаются друг от друга, с другой – имеют угрожающий характер для будущего развития украинского государства, украинского общества. Мы, националисты, должны заставить эту власть работать в интересах украинской нации. Пока власть не является гарантированной украинской, мы будем заставлять ее делать так, как хочет украинская нация и украинское общество», – заявил Тягнибок.

Он утверждает, что новая власть начала «реальное наступление на лучшие завоевания революции достоинства», в числе которых были названы «украинизация, развитие украинской культуры, украинского кино, украинский язык».

Также националист возмутился отказом главы президентской партии Дмитрия Разумкова говорить на украинском языке, добавив, что чиновник обязан говорить на государственном языке, а президент – «выполнять волю украинской нации».

«И мы каждый раз будем приходить сюда и каждый раз будем напоминать требования украинской нации. И какое наше видение того, как будет развиваться страна. Мы должны получить нашу фракцию в парламенте, украинских националистов. Только мы, никто другой, заставим их работать на украинском. Только мы, националисты, сможем остановить реванш промосковской диктатуры – всех этих «Оппоблоков», «За життя», и других, которые тут хотят строить «русский мир». Только мы защитим национальное информационное пространство», – пригрозил Тягнибок.