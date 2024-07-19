Тягнибок уже раскрыл убийство Фарион – требует репрессий

Михаил Рябов.  
19.07.2024 23:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические убийства, Украина


Соратник расстрелянной во Львове националистки Ирины Фарион ее бывший партийный шеф Олег Тягнибок распространил экстренное заявление своей группировки.

Ожидаемо «по горячим следам» объявлено, что убийство организовано Россией – тягнибоковцы требуют усилить репрессии.

Соратник расстрелянной во Львове националистки Ирины Фарион ее бывший партийный шеф Олег Тягнибок распространил...

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«Это преступление выгодно Московии и без сомнения совершено ею. Это их исконная тактика – физически истреблять украинскую элиту. За украинский язык Москва стреляет в висок. Почему это стало возможным? Потому что за два с половиной года с начала полномасштабного вторжения Московии не было проведено коренного очищения власти.

Наоборот – вражеская агентура и их пособники до сих пор свободно чувствуют себя в Украине. Существа, которые занимали высокие должности, приближали эту войну и делали все, чтобы Украина в ней проиграла, спокойно ждут московских «асвабадителей». Десятки из них до сих пор в парламенте. Московский Патриархат не запрещен и продолжает работать в интересах московского агрессора. Зато вопрос украинского языка и украинской идентичности отодвинут на задворки. Более того, пятая колонна открыто атакует. Все же помнят этот фарс с увольнением Ирины Фарион из Львовской политехники

Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, какой ублюдок непосредственно его выполнил. Правоохранительные органы должны найти и наказать исполнителя этого преступления. Украинские власти должны открыто назвать заказчика-Московию. Надо полностью нейтрализовать московскую агентуру, в какие бы одеяния она ни наряжалась, запретить ее организационные структуры, уничтожить ее финансовую и материальную состоятельность», – говорится в заявлении.

Впрочем, в версию Тягнибока верят далеко не все.

Одесский политик Вячеслав Азаров замечает:

«Самый скандальный вариант будет, если окажется, что в Фарион стрелял некий русскоязычный фронтовик, оскорбленный ее выпадами против защитников Украины за вражеский язык. Это будет громкий сигнал против культурного монополизма и за развитие послевоенного общества на принципах политической, а не этнической нации, как в передовых цивилизованных странах».

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