Тягнибок в ярости: Заробитчан «кинули» на землю

10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Фракция «Слуга народа» – это сброд абсолютно непрофессиональных людей, многие из которых служат каждый своему олигарху.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил главарь националистической партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно того, что они никак не могут созвать сессию парламента для того, чтобы рассмотреть секвестр бюджета, так я скажу, что даже во фракции «Слуга народа», а я напомню, что это монобольшинство в парламенте, и ответственность за всех депутатов этой фракции несёт непосредственно Зеленский, который дал своё имя каждому из тех депутатов, которые были избраны по мажоритарным округам и спискам. Объясните, у них 254 депутата – в чём проблема?

А проблема в том, что там очень много местных князьков, каждый из которых служит отдельному олигарху. Потому что, как выяснилось, Зеленского поддерживало множество разных олигархов – кто-то молчаливым согласием, а кто-то непосредственной поддержкой. И многие из депутатов служат олигархам.

Даже история с тем так называемым банковским законом, на который уже представители «Слуги народа» подали 16 тысяч правок, как раз и показывает украинскому обществу, чем может закончиться вся история с влиянием олигархии на украинскую власть. Когда они могут в интересах олигарха фактически заблокировать на полгода или больше работу украинского парламента», – заявил националист.

«Кроме того, там очень много абсолютно непрофессиональных людей. Я всё время вспоминаю Арахамию, руководителя их фракции, когда они принимали закон о дерибане украинской земли, он говорил, что заробитчане уважаемые, вы возвращаетесь сюда, на Украину, те деньги, которые вы заработали, за них вы можете купить землю и соответственно владеть и уже остаться тут.

Только в этом законе для того, чтобы бороться с коррупцией, они предусмотрели, что покупка земли может быть исключительно за официальные деньги, не наличкой, а по перечислению. А скажите откровенно, конечно, правильно, что есть определённые шаги в борьбе с коррупцией, только очень часто это бутафорные шаги. Скажите, заробитчане, которые приезжают, официальные деньги привозят? Разве он сможет за эти деньги купить землю? Для чего вы обдуриваете людей?» – возмутился Тягнибок.