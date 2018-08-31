Тягнибок заявил о правах Украины на Тихоокеанский и Балтийский флот

31.08.2018, Киев, Игорь Петров

Глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок предлагает требовать от России компенсацию за весь ущерб, который Россия, по его мнению, нанесла Украине, начиная с 1921 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, ВО «Свобода» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о правопреемственности украинского государства, согласно которому нынешняя Украина является правопреемницей государственных образований, существовавших на ее территории со времен Киевской Руси, в том числе и УНР, территория которой, как заявил Тягнибок, была больше, чем территория современной Украины.

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«Потом, в 1921 году, это государство было уничтожено. Напала Советская Россия и оккупировала УНР. УССР – это была оккупационная администрация. Следствием этой оккупации стал беспрецедентный геноцид украинской нации – это тоже зафиксировано в законе и должны быть зафиксировано в Конституции Украины. следствием этого геноцида стало уничтожение украинской нации – больше 20 млн – в результате трех голодоморов, коллективизации, уничтожения украинской интеллигенции и много чего другого”, – заявил Тягнибок на тернопольском телеканале ИНТБ.

Он полагает, что эти вещи надо зафиксировать не только на законодательном уровне, но и “в головах людей”, а также, говорит политик, “дети в школе должны это учить”.

Лидер партии также добавил, что нужно произвести подсчеты потерь Украины, а затем выставить счет России.

“Более того, надо выставить счет за то, что после развала СССР мы не получили, например, 1/16 части Черноморского, Тихоокеанского и Балтийского флотов. Мы не получили шестнадцатой части алмазного фонда и золотовалютного запаса СССР. Мы не получили части помещений за рубежом, которые принадлежали СССР. А что говорить о сбережениях, которые были у людей на счетах Сбербанка СССР? Москва у нас украла 83 миллиарда. Конечно, надо посчитать и сколько Московия должна заплатить Украине за пятилетнюю ужасную войну. И этот счет надо выставить», – резюмировал Тягнибок.