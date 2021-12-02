Тягнибок: Жителей Донбасса лишить паспортов и пенсий, пока не докажут лояльность

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Новости Украины

Нужно заморозить все выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса и только после «освобождения» и кампании по перепаспортизации населения возвращаться к этому вопросу.

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» заявил глава праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После возвращения этой территории с помощью наших союзников, с помощью политических и военных методов, нужно провести жёсткую перепаспортизацию того населения, которое находится на временно оккупированных территориях», – сказал праворадикал.

«Только те, кто докажет свою лояльность украинскому государству, только те, кто докажет, что он не сотрудничал с оккупантом, сможет получить свои паспорта и ту пенсию, и другие выплаты, которые мы сейчас не должны им выплачивать, а мы должны создать отдельный фонд и выплатить только после деоккупации», – заявил Тягнибок.