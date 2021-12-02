Тягнибок: Жителей Донбасса лишить паспортов и пенсий, пока не докажут лояльность

02.12.2021  16:11 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Политические репрессии, Украина
Новости Украины

Нужно заморозить все выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса и только после «освобождения» и кампании по перепаспортизации населения возвращаться к этому вопросу.

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» заявил глава праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно заморозить все выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса и только после «освобождения» и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«После возвращения этой территории с помощью наших союзников, с помощью политических и военных методов, нужно провести жёсткую перепаспортизацию того населения, которое находится на временно оккупированных территориях», – сказал праворадикал.
«Только те, кто докажет свою лояльность украинскому государству, только те, кто докажет, что он не сотрудничал с оккупантом, сможет получить свои паспорта и ту пенсию, и другие выплаты, которые мы сейчас не должны им выплачивать, а мы должны создать отдельный фонд и выплатить только после деоккупации», – заявил Тягнибок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть