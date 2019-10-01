Тягнибок зовёт нацистов на осаду офиса Зеленского

01.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Украинские патриоты должны немедленно собираться у офиса Владимира Зеленского в центре Киева в знак протеста против сегодняшнего подписания делегацией на переговорах в Минске согласия выполнять формулу Штайнмайера, предполагающую предоставление ЛДНР автономного статуса.

Такой призыв опубликовал глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких Минских соглашений и «формул Штайнмайера» Украина выполнять не будет. Что бы там ни рассказывал Зеленский на пресс-конференции. Ибо это – сдача национальных интересов и продолжение войны на поколения и поколения украинцев. Всех патриотов призываю идти в офис президента. Судьбу страны должен творить не преЗЕдент, а нация. Встретимся на Банковой», – написал Тягнибок в своем блоге.

«То, что произошло в Минске, – это попытка демонтажа Украинского государства! Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции! И мы не допустим!» – в свою очередь говорится в заявлении экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Украинский пропагандист-майданщик, политолог Юрий Романенко также призвал к протестам.

«Формула Штайнмайера – это зло. Если Украина возвращает Донбасс без миротворцев ООН, то мы возвращаем сепаратистов на условиях, выгодных России. Наивно думать, что мы потом не признаём выборы в ОРДЛО, потому что они пройдут не по правилам ОБСЕ. ОБСЕ признает итоги выборов. Сейчас идёт только торг по поводу того, как будет наполняться фонд восстановления Донбасса», – написал Романенко.

По его словам, Зеленский решил поиграть в миротворца, но по факту лишь «получит мощную раскачку».

«Я считаю, что мы должны провести референдум о том, возвращать или нет ОРДЛО на условиях формулы Штайнмайера. Мой тезис таков – мы не должны его возвращать на этих условиях. Это путь превращения в Боснию. Поэтому, нужно показать максимально на широко, что общество этот сценарий не приемлет», – предложил Романенко.