Тягнибоковцы целят в Раду

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Из всех националистических организаций на Украине участвовать в президентских выборах будут только представители партии «Свобода».

Об этом в эфире YouTube-канала «SobiNews» заявил лидер радикальной организации «С14» Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство нацелено на парламентские выборы, поскольку объективно оценивают, что на президентских выборах, рискуя, можно потратить очень много ресурсов на кампанию, и их можно не выиграть, поэтому прагматично делают ставку на участие в парламентских выборах остальные националистические игроки.

Поэтому в президентскую игру включилась только «Свобода», она видимо, как наиболее старая националистическая структура, уже имеет больший запас ресурсов и позволяет себе участвовать в двух выборах и использовать президентские, как предлог. Уже начало пропаганды перед парламентскими», – заявил Карась.

Напомним, что после свержения Януковича “Свобода” стала правящей партией, войдя в правительственную коалицию и получив ряд министерских должностей.