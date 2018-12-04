04.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Тягнибоковцы хвалятся: Центральная Украина уже тоже поражена национализмом

Националистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока, которая в былые годы считалась партией Галичины, пользуется все большей поддержкой в центральных областях Украины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что сегодня наша основная электоральная база переносится на Центральную Украину. У нас там очень большая поддержка, я не говорю, что на Западной уменьшается, она расширяется. Я, в конце концов, депутат от Киева, и Юра Левченко, много местных советов начиная от Полтавы, Черкасс и пр.», – сказал политик.

Соцопросы этого не подтверждают, потому что они являются средством манипуляции, убежден Андрей Ильенко.

«Вы прекрасно знаете, как формируются в Украине большинство соцопросов. Это – манипуляция общественной мыслью, не больше», – сказал он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее бывшие представители Партии регионов неоднократно делали признания, что во времена президентства Виктора Януковича власть тайно помогала «Свободе» с расчетом «взрастить» удобного спарринг-партнера на выборах.

Сам глава «Свободы» Тягнибок, как известно, отказался от участия в выборах 2019 года, выдвинув вместо себя экс-вице-спикера Руслана Кошулинского. Таким образом, несмотря на заверения о завоевании Центральной Украины, тягнибоковцы осознают, что их лидер не сможет продемонстрировать высокий результат, что ударит по его имиджу.

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