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Офис президента Украины Владимира Зеленского откровенно играет в пользу Москвы, не находя сил сдержать словесный поток советника Михаила Подоляки, который поспешил похвастаться и намекнуть на причастность Киева к атакам на военные объекты в Иране.

Об этом заявил видный член украинской нацистской партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мирошниченко, хвастовство Подоляка сыграет злую шутку с Украиной – лишь обозлит Тегеран и усилит его сотрудничество с Москвой.

Тягнибоковец обратил внимание, что в последние недели Подоляк ежедневно выступает на украинском ТВ, и все ведущие телеканалы страны обязаны транслировать его интервью в рамках «единого марафона новостей».

«Когда-то в СССР была популярная шутка. После работы включает мужик ТВ, а там съезд Коммунистической партии. Переходит на другой канал – опять съезд коммунистов. Не думая, переключается на третий канал, а там КГБист машет кулаком и говорит: я тебе сейчас напереключаю. На Украине скоро может быть то же самое. Куда ни ткни – всюду Подоляк», – посетовал Мирошниченко.

Его разозлил длинный язык ставленника Зеленского на фоне мировых событий.

«Вчера Подоляк, ни с того, ни с сего, публично заявил, что Украина предупреждала Иран о последствиях сотрудничества с Кремлем, что было воспринято Тегераном как признание в причастности к «хлопкам», которые уже двое суток уничтожают военные объекты по всей стране. Теперь, из-за заявлений Подоляка, наших дипломатов (кстати, почему мы еще в дипотношениях?), вызывают на ковер и дают основания Путину еще теснее сотрудничать с Тегераном. При этом, реальные бенефициары уничтожения иранских военно-промышленных объектов, США и Израиль, вполне резонно «играют в окуня» и делают вид, что они к этому непричастны», – объяснил ситуацию нацист.

Он назвал Подоляка «полезным идиотом, который пасётся на каналах украинских олигархов».

«Тем более, что теперь не надо делить эфиры еще и на уволенного, но не обиженного бюджетным заказом контента для канала «Рада» Кирюшу Тимошенко. Кстати, а разве не «1+1» и «24 канал» раскручивали Абдристовича (советник офиса президента Арестович – ред.)?», – клеймит Мирошниченко все провластные телерупоры.