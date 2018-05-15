15.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Тягнибоковцы обещают сорвать в Раде голосование по приватизации

Депутат от националистической партии «Свобода» Андрей Ильенко заявил, что его единомышленники сорвут планы украинского правительства, которое планирует грандиозный «дерибан» – приватизацию стратегически важных предприятий страны в интересах группы олигархов, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.

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«Правительство на прошлой неделе анонсировало грандиозный «дерибан», который сегодня будет совершаться в интересах группы олигархов, и, фактически, против интересов абсолютного большинства украинской нации. Речь идёт о так называемой приватизации, которую они сегодня запланировали», – сообщил Ильенко.

По информации политика, приватизация коснется 26 стратегических предприятий, среди которых: Азовмаш, Турбатом, Одесский припортовый завод и другие.

«Все эти компании хотят пустить с молотка за бесценок во время войны. Фактически, мы понимаем, что это будет очередная волна того грабежа, который осуществлялся ещё с 90-ых годов под видом так называемой приватизации», – продолжил он.

«Мы представители «Свободы» заявляем, что мы будем делать всё для того, чтобы этот грабёж не состоялся, как мы это делали в предыдущие разы», – намекнул он на марш националистов, который проходил весной текущего года. Тогда «Национальный корпус», ВО «Свобода», ОУН и «С14» требовали от власти выполнить «пошаговый план уничтожения олигархической системы», – добавил Ильенко.

Как сообщил националист, правительство в результате приватизации планирует получить 21.3 миллиарда гривен. В среднем – 31 миллион долларов за одно предприятие.

Ильенко отметил, что «Свобода» ещё в 2014 году вносила закон, запрещающий приватизацию во время войны, чтобы избежать подобной ситуации. На данный момент, уже более 100 депутатов поставили подписи в поддержку этого законопроекта.