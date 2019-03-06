Тягнибоковцы обещают украинскую колонизацию Крыма и Донбасса

06.03.2019, Львов, Владимир Гладков

После возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины жителям этих регионов нужно будет доказывать свою лояльность Киеву.

Об этом в интервью «4 каналу» заявил кандидат в президенты Украины от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, отвечая на вопрос, как “возвращать людей” Крыма и Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там придётся проводить новую украинизацию, украинскую колонизацию. Её будут проводить люди, которые выехали оттуда и живут на нашей территории. Колонизация – я имею в виду проверку на лояльность к государству Украина. Что ты делал во время оккупации этих территорий? Работал ли ты со спецслужбами? Доносил ли ты на людей, которых потом пытали в подвалах и убивали? Пожалуйста, твоя лояльность. Можешь ли ты потом называться гражданином Украины и эффективно жить в украинском обществе, на руках твоих крови нет? Проверять их», – заявил националист.

«Что делать с теми, которые сотрудничали с коллаборантами, которые были коллаборантами?» – уточнила журналистка.

«Они будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Смогут ли они быть гражданами Украины после этого? Они же изменили гражданство, взяли другие паспорта – кто под давлением, а кто делал это сознательно. Вот мы и должны проверить, насколько эти граждане, когда мы придём на свои земли, будут лояльны к Украине. Давать ли им права снова становиться частью нашей большой украинской семьи? Могут ли они быть нашими родными? Зачем предателя снова принимать, чтобы он стал родным, если на его руках кровь?» – ответил Кошулинский.