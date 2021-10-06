Тягнибоковцы пикетировали Зе-офис против афганских беженцев

06.10.2021 21:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Националисты запрещенной в РФ партии ВО «Свобода» вышли с пикетом к Офису президента Украины с протестом против переселения беженцев из Афганистана.

Мероприятие собрало около сотни сторонников лидера «свободовцев» Олега Тягнибока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националисты вышли с партийными и бандеровскими флагами, а также плакатами «Зе – слуга чужого народа», «Если Украина не для украинцев, то для афганцев?», «Возвращай украинцев домой, оставляй афганцев дома».

Также актив протестующих передал в Офис Зеленского обращение с требованиями. В тексте отмечается, что планы заселить афганцев на Украине и выделить на них пятьсот миллионов гривен «или даже копейку» является актом злобной украинофобии.

«На Украине нет ни земли, ни ресурсов для помощи иностранцам. Это украинцы и граждане Украины нуждаются в защите и помощи государства», – подчеркнули тягнибоковцы.

Националисты потребовали от правительства вернуть украинцев из-за рубежа путём повышения заработной платы, сохранения действующих трудовых прав, увеличение выплат за рождение детей и пропаганды патриотизма. Также среди требований было не принимать афганцев или любых других беженцев из стран Африки и Азии и не присоединяться к миграционному пакту ООН.

Также тягнибоковцы потребовали инициировать проверку Госмиграционной службы на предмет коррупции по выдаче разрешений на постоянное место жительство иностранцам и прекратить сотрудничество службы с зарубежными посольствами и фондами, которые способствуют миграции иностранцев на Украину.

Отдельным пунктом у националистов отмечено требование освободить от должности советника главы Офиса президента Алексея Арестовича за участие в кампании по оправданию иммиграции иностранцев. Кроме того, у Тягнибока требуют восстановить в структуре МВД подразделение по противодействию этнической преступности.