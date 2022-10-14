Тягнибоковцы причитают: Украина может стать разменной монетой Запада

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Новости Украины

Западные элиты не видят развала России и считают, что лучшее, что может ждать Украину, – это откат к границам до начала спецоперации.

Об этом в эфире интернет-канала «УССД» заявил бывший депутат Верховной рады, националист Юрий Сиротюк, который вступил в ряды ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сиротюка, Украина может стать разменной монетой, поскольку в разрушении России Запад не заинтересован.

«К сожалению, украинский вопрос может стать и иногда становится разменной монетой в конфликте, во внутриполитических конфликтах западных элит. Мы видим глупый и бессмысленный конфликт между американскими элитами – демократами и республиканцами, и иногда республиканцы должны были бы больше поддерживать Украину и выступать против России, но, поскольку, сегодня при власти демократы и они являются форпостом антироссийской проукраинской политики, то иногда мы можем слышать странные заявления со стороны республиканцев. Я тоже хотел бы рассматривать, что это результат внутриполитической борьбы. Но на самом деле, ситуация немного более глубокая. Есть ли основания, являются ли такие заявления случайными? Нет, не являются… Фактор Российской империи является стабильным на протяжении нескольких столетий в мировой политике. Россия – плохая страна, опасная страна, но она есть, и это является фактором мировой геополитики. К России привыкли и, очевидно, что даже, когда мы говорим о российско-украинской войне, то элиты европейских и евро-атлантических стран, их максимальная цель в российско-украинской войне ограничивается линией фронта по состоянию на 24 февраля 2022 года, и это большая часть этого политикума. Для некоторых эта линия ограничивается правом Украины освободить оккупированные территории и отдельно стоит Крым, потому что очень мало мировых европейских политиков считают абсолютным правом Украины вооруженным путем освободить Крым. И почти никто в нынешних элитах ведущих не мыслит категориями уничтожения российского империализма, поставки точки на Российской империи, и это нужно понимать», – заявил националист.

Сиротюк также пожаловался, что западные дипломатии столетиями изучали Россию, и при этом, понятия не имеют, что такое Украина.

«Результатом российско-украинской войны будет появление нового лидера на этом пространстве – независимой, национальной, соборной, демократической украинской державы, которая возьмет на себя часть ответственности за обустройство бывшего построссийского пространства», – резюмировал Сиротюк.