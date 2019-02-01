Тягнибоковцы признали, что Украина превратилась в колонию

01.02.2019, Киев, Игорь Петров

Экономические реформы в Украине потерпели полный провал, а в стране построена неоколониальная система.

Об этом на Шестых Бандеровских чтениях в Киеве заявил депутат Киевского горсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результат этих реформ очевиден – Украина потеряла возможность стать одним из европейских лидеров, страна стремительно скатилась по всем позициями даже сравнительно с колониальным состоянием времен СССР. Создана грабительская неоколониальная модель”, – заявил политик.

“Это все результат ультралиберальных экономических реформ, которые продолжались все годы независимости и привели к краху внешней субъектности Украины. И конца реформам, как и конца падению, не видно», – сказал Сиротюк.