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01.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика коллапса
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Тягнибоковцы признали, что Украина превратилась в колонию

Экономические реформы в Украине потерпели полный провал, а в стране построена неоколониальная система.

Об этом на Шестых Бандеровских чтениях в Киеве заявил депутат Киевского горсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результат этих реформ очевиден – Украина потеряла возможность стать одним из европейских лидеров, страна стремительно скатилась по всем позициями даже сравнительно с колониальным состоянием времен СССР. Создана грабительская неоколониальная модель”, – заявил политик.

“Это все результат ультралиберальных экономических реформ, которые продолжались все годы независимости и привели к краху внешней субъектности Украины. И конца реформам, как и конца падению, не видно», – сказал Сиротюк.

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