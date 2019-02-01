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Тягнибоковцы признали, что Украина превратилась в колонию
Экономические реформы в Украине потерпели полный провал, а в стране построена неоколониальная система.
Об этом на Шестых Бандеровских чтениях в Киеве заявил депутат Киевского горсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Результат этих реформ очевиден – Украина потеряла возможность стать одним из европейских лидеров, страна стремительно скатилась по всем позициями даже сравнительно с колониальным состоянием времен СССР. Создана грабительская неоколониальная модель”, – заявил политик.
“Это все результат ультралиберальных экономических реформ, которые продолжались все годы независимости и привели к краху внешней субъектности Украины. И конца реформам, как и конца падению, не видно», – сказал Сиротюк.
Метки: украинская независимость, Юрий Сиротюк
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