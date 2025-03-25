Тягнибоковцы с Запорожского фронта жалуются на штурмы и «шквальный огонь»

ВС РФ проводят активные штурмы на Запорожском направлении, комбинируя разнообразные ходы и ресурсы.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил спикер запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы» Константин Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня они немного притормозили штурмовые действия, хотя, не должно быть иллюзий, что они отказались от наступательных планов, сегодня они больше делают акцент на удары артиллерией, обстрелы ракетами, авиацию периодически поднимают, активно работают беспилотниками, пытаются атаковать продвижение украинской пехоты, техники, активно бьют по огневым позициям, по опорникам, где засели украинские воины.

Враг активно глушит украинские станции РЭБ, чтобы максимально ослабить линию обороны и потенциал украинских сил безопасности и обороны», – жаловался Денисов.