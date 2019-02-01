Тягнибоковцы шокированы темпами вымирания украинцев

01.02.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские олигархи в Украине богатеют гораздо быстрее, чем растет ВВП страны.

Об этом на Шестых бандеровских чтениях в Киеве заявил кандидат в президенты Украины, заместитель главы партии Всеукраинское объединение «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошлый год сотня самых богатых людей Украины обогатилась в 12 раз быстрее, чем ВВП Украины. Сейчас, в 2018 году, мы идем к уровню ВВП 2009 года. если сравнить Украину со странами с примерно такой же численностью населения, такими как Южная Корея, Польша, Колумбия, Канада, то мы в разы проигрываем”, – сказал националист.

При этом, добавил он, население страны кардинально уменьшается.

“Каждый год нас меньше на 250 тысяч, на большой областной центр. Идет вымирание населения ни никакой стимуляции государственных органов», – сокрушает Кошулинский.