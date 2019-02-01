//exit;
01.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Демография, Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

Тягнибоковцы шокированы темпами вымирания украинцев

Украинские олигархи в Украине богатеют гораздо быстрее, чем растет ВВП страны.

Об этом на Шестых бандеровских чтениях в Киеве заявил кандидат в президенты Украины, заместитель главы партии Всеукраинское объединение «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«За прошлый год сотня самых богатых людей Украины обогатилась в 12 раз быстрее, чем ВВП Украины. Сейчас, в 2018 году, мы идем к уровню ВВП 2009 года. если сравнить Украину со странами с примерно такой же численностью населения, такими как Южная Корея, Польша, Колумбия, Канада, то мы в разы проигрываем”, – сказал националист.

При этом, добавил он, население страны кардинально уменьшается.

“Каждый год нас меньше на 250 тысяч, на большой областной центр. Идет вымирание населения ни никакой стимуляции государственных органов», – сокрушает Кошулинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть