Тягнибоковцы снова затянули песню о «развале России»

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна или развалить Россию, или навеки остаться ее колонией.

Об этом в эфире телеканала 5 канала заявил экс-депутат Верховной рады, член ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радикал заявил, что иного выхода из сложившейся ситуации для Украины не существует.

«Я не вижу иного выхода в наших отношениях с исконным врагом Россией. Там или быть, или не быть, или мы, или Россия. Или мы побеждаем и разваливаем Российскую империю, что вполне вероятно и кроме нас это никто не способен сделать на этом пространстве, или мы остаёмся псевдогосударством и колонией России. Потому можно что угодно людям рассказывать. Можно рассказывать, что мир сам появится, что сменится Путин и придет Навальный и Россия все отдаст, но этого не будет. Это опыт нашей истории», – заявил Сиротюк.

Выходом из положения Сиротюк видит военные действия. По его мнению, Украина за пять лет передышки подготовилась к войне.

«В мире сегодня армия, оружие и война являются инструментами дипломатии. И мы это видим и по Сирии, Йемену, и мы видим, что совсем по-другому сегодня действуют процессы в мире. Сегодня война и прямое противостояние стали инструментом. 4-5 лет нам хватило для того, чтобы перегруппироваться и быть готовыми для дальнейшего развертывания боевых действий и как выходить из той ловушки, куда на загнала предыдущая власть», – сказал тягнибоковец.