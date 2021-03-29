Тягнибоковцы требуют спасать украинцев Приднестровья от русских

29.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинцев кругом притесняют и ассимилируют, тогда как киевские власти якобы только и заняты тем, что защищают права русскоязычных.

Об этом на Всеукраинском научном форуме VII Черноволовские чтения заявил экс-депутат Верховной рады, депутат Киевского горсовета, член запрещенной в РФ партии «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Олега Приходько посадили в тюрьму только за то, что он украинец (осуждённый за подготовку терактов крымский праворадикал – ред.) На территории Донецкой и Луганской области ты вообще не можешь говорить на украинском языке и выражать какие-либо национальные чувства, и нынешняя Украина вообще этого не замечает. Нынешняя Украина постоянно твердит, что мы будем защищать права всех русскоязычных, и совсем не замечает защиты прав украинцев от насильнической ассимиляции и так далее», – заявил экс-депутат.

Также он заявил о необходимости возвращения темы «соборности Украины» не только в законодательную плоскость, но и в мыслительную.

«Чтобы мы всё-таки вспомнили о 500 тысячах украинцев, которые живут на территории нынешней Молдавии, особенно Приднестровской Молдавской Республики. Они являются украинцами, которые попали в очень сложную ситуацию, где действует вражеская российская армия, и у них там конфликт с Молдавией. И они говорят, что мы украинцы, и Украина вообще на это закрывает глаза», – добавил Сиротюк.