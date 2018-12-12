Тягнибоковцы требуют задавить «русскую пятую колонну»

12.12.2018, Киев

Российская угроза – явление перманентное. Однако пора что-то делать с пятой колонной и российским бизнесом, иначе все заявления официального Киева – не более, чем обычные слова.

Об этом в эфире канала «Zik», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Рады, тягнибоковец Андрей Ильенко

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По его словам, заявления о российской угрозе постоянно озвучиваются СНБО и Генштабом ВСУ, но кроме заявлений, говорит политик, нужны конкретные действия.

“Мы говорим, что враг у ворот, но в тоже время русская пятая колонна свободно себя чувствует на Украине. В стране продолжает действовать огромное количество российского бизнеса. Украина до сих пор имеет более чем 400 двухсторонних договоров с Россией, среди них такие катастрофичные, как например договор об Азовском море. Если бы за всеми этими заявлениями сразу же шли реальные действия по усилению нашей обороноспособности, тогда это воспринималось бы как то, что за словами сразу идёт дело. А пока что это не очень-то и заметно», – заявил Ильенко.