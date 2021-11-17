Тягнибоковец Ильенко требует отгородиться от России рвом с крокодилами

Новости Украины

Между Украиной и Россией не должно быть безвизового режима.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического ВО «Свобода» Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ильенко, Украина должна вообще закрыть доступ гражданам РФ на свою территорию.

«Я считаю, что это минимум абсолютный, что мы должны делать в контексте ограничения какого-то въезда в Украину – это введение визового режима. Это наименьшая вещь, которая должна быть сделана давным-давно. Я не понимаю, у нас есть куча стран, с которыми у нас есть визовый режим, от которых мы требуем визы на то, чтобы граждане этих стран приехали в Украину. У нас с ними нет войны, нет 13 тысяч погибших в следствие действий этой страны, у нас нет оккупированных территорий этими странами, но мы имеем для них визовый режим, а для России, которая все это делает, у нас нет визового режима. Это наименьшее, что нужно сделать», – сказал Ильенко.

«Я вообще считаю, что по-хорошему, нужно полностью перекрыть границу. Если есть там, в России, какие-то люди, которые нам нужны, и они хотят сюда попасть, ну мы как-то в индивидуальном порядке это можем решить… Если мы говорим в целом, как государственная политика, то должна быть перекрыта граница, должна быть максимально укрепленная граница, там должен быть ров с крокодилами, это будет наилучший метод коммуникации с Россией, пока эта страна нас оккупирует, убивает, пока она хочет уничтожить Украину – никаких связей не должно быть. Я считаю, что никаких связей с Россией не может быть, потому что любые связи, любые коммуникации Россия будет использовать, и использует против нас», – заявил Ильенко.