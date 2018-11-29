Тягнибоковец обвинил Кличко в грабеже

29.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Пока украинские моряки, в нарушение всех международных норм, находятся в российском плену, чиновники и предприниматели грабят Киев.

Об этом в ходе заседания Киевского горсовета заявил экс-глава комитета Верховной рады по обороне, глава фракции националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все мы знаем, что 24 украинских моряка сегодня находятся в военном плену в Российской Федерации без соблюдения каких-либо законов войны. Согласно Женевской конвенции военнопленных должны содержать вместе. Их не имеют права допрашивать как криминальных преступников. Сегодня Путин показывает свой террористический режим. И мы одобряем введение военного положения.

Также мы считаем, что военное положение должно быть реальным. Я прошу Киевский областной совет, чтобы параллельно с введением военного положения мы разорвали дипломатические отношения со страной-агрессором. Перекрыли границу, остановили движение людей, товаров и услуг», – призвал скандальный политик.

Также глава националистической партии «Свобода» выразил мнение о необходимости разрыва всех экономических отношений с Россией.

«Нельзя в условиях военного положения торговать с оккупантом. Есть решение Киевского облсовета, уважаемый Виталий Владимирович, про запрет деятельности субъектов бизнеса Российской Федерации на территории Киева. Но «Сбербанк» до сих пор работает. Российские фирмы работают в Киеве. Каждая четвёртая гривна в бюджете Киева – это так называемые инвестиции страны-агрессора.

Если государство не способно запретить деятельность российского бизнеса, мы призываем городского главу строительными заборами отгородить те объекты, которые принадлежат стране-оккупанту. В любой стране мира происходит арест имущества страны-агрессора, а со временем – национализация» – отметил одиозный националист.

По его мнению, местные власти грабят город, прикрываясь словами о «наполнении бюджета».

«Мы точно также обращаемся к городскому главе: Виталий Владимирович, случился очень опасный беспрецедент. Пока солдаты воюют на войне и наши моряки в плену, грабить город недопустимо! Киевский облсовет очень часто вступал в различные договорные отношения с мотивом «наполнить бюджет», – резюмировал депутат.