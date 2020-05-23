Тягнибоковец поведал, как коалиция освобождала «украинский Севастополь» в XIX веке

23.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Избавить Крым от российского присутствия сможет европейская военная коалиция, как это произошло во время Крымской войны 1853-1856 гг.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский неонацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымскую войну 1853-1856 гг. по масштабам можно приравнять к мировой войне, в которой принимали участие практически все мировые державы того времени. Это конфликт, в котором Россия была поставлена на колени», – заявил украинский интерпретатор истории.

По его словам, «очень поучительным является опыт, который показывает, что войны против России нужно вести коалиционно, на нескольких фронтах и создавать стратегический главный удар на наиболее уязвимое место – коммуникации».

«Прорыв британско-французского флота в Азовское море, удар по азовским морским портам, нейтрализация порта и базы в Одессе и загон российского Черноморского флота в ловушку в Севастополе – иллюстрация стратегического плана, который привел к поражению Российской империи», – сообщил Михальчишин.

Он добавил, что «важно, что все эти боевые действия разворачивались на территории Украины».

«Опыт Крымской войны нам показывает, как освобождали от оккупации занятые россиянами земли – нужно понимать, что они (Россия – ред.) понимают только язык силы. И вот этот хороший исторический опыт избавления Крыма от российского присутствия, безусловно, является интересным и сегодня», – резюмировал свободовец.