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Новости Украины

Завезенное на Украину русскоязычное население сыграло огромную роль в сопротивлении майданщикам.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил заместитель председателя боевик ВСУ, член националистического ВО «Свобода» Александр Ушинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После порабощения народов в 1917 году Россия исторически знала, что Украина рано или поздно заявит о себе как независимое государство. Потому что казачество этому яркий пример. И они задумали осуществить три голодомора с промежутком в десять лет. Первый – в 1921-1922 годах, второй – в 1932-1933 годах, следующий голодомор должны были осуществить в 1942-1943 годах, но помешала Вторая мировая война. Но все-равно они к этому вернулись и осуществили это в 1946-1947 году.», – фонтанировал дичайшей конспирологией националист.

Он утверждает, что сегодня русские «проводят следующий акт геноцида».

«Они убивают, насилуют, уничтожают наши села, города, критическую инфраструктуру. По сути на генетическом уровне у них осталось в памяти, что Украины как таковой не должно быть и они этим это доказывают», – сказал националист.

Он добавил, что в 2014 году против майдана поднялся именно бывшие южные и восточные территории Украины.

«Большая ошибка всех президентов предыдущих в том, что они отдавали на растерзание регионы местным бывшим коммунистам, комсомольцам, уголовникам. Например, в Харьковской области отдали Кушнареву и Ефремову, в Донецке – Януковичу и Ахметову, в Херсонской – тому самому Сальдо, который сегодня делает погоду с нашими украинцами. Почему все началось с Востока Украины? Потому что после страшного геноцидного голода в начале 1934 года в украинские хаты, которые обогрели теплом украинских селян, с территории России было завезено 236 эшелонов так называемого русскоязычного населения. Которое и побуждало к этому Русскому миру, которое звало Путина», – заявил Ушинский.