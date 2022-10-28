Тягнибоковец: «Запад начал инвестировать в распад России»

28.10.2022  17:19 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина, Финансы
Новости Украины

Запад должен понимать, что оружие и деньги для Киева – это не подачки, а инвестиции в дальнейший раздел наполненной природными богатствами России.

Интернет-канала «Украинские студии стратегических исследований» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик и член националистической партии ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен понимать, что оружие и деньги для Киева – это не подачки, а...

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«Мы – не попрошайки. Деньги, оружие на Украину – это инвестиция. И доходы от этой инвестиции будут огромные, потому что после неминуемого распада России те, кто сейчас вложится в Украину, будут участниками обустройства этого огромного пространства, наполненного природными богатствами, в которое надо будет вкладывать инвестиции», – сказал праворадикал.

«Поэтому сейчас важно не терять инициативу и перейти за границы пиара. А это, к сожалению, способны сделать серьёзные эксперты. А наша власть может, что-то громко заявить и поехать дальше, что там людям нравится», – сказал Сиротюк.

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