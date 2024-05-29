Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрация мессенджера «Телеграм» полностью игнорирует запросы киевского политического режима. Об этом в интервью украинскому нацисту, экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсунь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Телеграм и Дуров давно сотрудничают в вопросах противодействия терроризма с правительствами стран, которые будут на это жаловаться. Хотя наши топ-чиновники много раз жаловались, что они пытались связаться с администрацией Телеграма, а в ответ была только тишина. Думаю, что в этом направлении Дуров смотрит довольно серьёзно. У него постоянно проблемы с деньгами, потому периодически Кремль подкидывает ему миллиардик-другой. Поддержка функционирования мессенджера – это большие деньги, и они нужны постоянно», – сказал Корсунь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«И потому он постоянно балансирует на всё это. Несмотря даже на то, что в мире мессенджер не очень популярен. Только в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Индии, Бразилии – каких-то таких странах, которые тяготеют к России и совку», – добавил эксперт.

Стоит заметить, что в мире, особенно в странах Глобального Юга, достаточно сильны симпатии к Советскому Союзу, которому многие считают себя обязанными за помощь к освобождению от колониальной зависимости Запада. Более того, даже в такой цитадели капитализма, как США около половины опрошенных, как показывается социология, положительно относятся к социализму.