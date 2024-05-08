ТЯО – это СЯО, только летает ближе

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Тактическое ядерное оружие (ТЯО) имеет такую же боевую мощность, как и стратегическое ядерное оружие (СЯО).

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спектр этого оружия намного шире, чем стратегического. Многие полагают, что у ТЯО меньший ядерный эквивалент и мощность. Не так. ТЯО имеет такой же стандартный эквивалент, как и стратегическое оружие по своей массе, поскольку боеголовки на стратегических ракетах и наших, и американских в основном в пределах 100-200 мегатонн, не больше. Примерно такой же эквивалент имеет ТЯО», – сказал Сивков.

Он уточнил, что ТЯО отличается от СЯО только дальностью стрельбы – до 2 тыс км. Кроме того, у СЯО есть технические условия, которые обеспечивают невозможность его практического применения – «ядерный чемоданчик». У ТЯО таких ограничений нет, его разблокировка происходит на местах.