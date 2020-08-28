Тявкнув на Лукашенко, Украина превратилась в собачку польско-литовских панов – эксперт

28.08.2020, Киев, Игорь Петров

Приостановка дипломатических контактов с Белоруссией, о которой заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, не отвечает национальным интересам Украины. На этот шаг украинский МИД пошел под давлением западных партнеров, прежде всего, Польши.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива»

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«Отношения стран ухудшатся, и это плохо для них обеих. К сожалению, заявление Кулебы – это еще одни пример того, как Украина выполняет очередной внешний приказ, который противоречит ее национальным интересам. Я так понимаю, на этот раз непосредственный приказ исходит из этого несчастного «Люблинского треугольника», где мы выступаем в роли марионетки Польши.

Вероятно, поляки это согласовывают за океаном. И Кулеба выступает не как министр национального правительства, а как проводник интересов определенных международных сил, которые играют в свои игры вокруг Белоруссии.

Прямым последствием этого заявления станет срыв Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, куда должен ехать президент Владимир Зеленский. У нас шла подготовка к этому форуму, были какие-то наработки по линии ряда министерств, ведомств и обладминистраций. Белорусы тоже готовились. Думаю, форум не состоится, и это уже станет показателем ухудшения наших отношений.

А ведь Белоруссия, по сути, оставалась единственной страной, с которой у нас еще не было каких-то терок, осложнений двусторонних отношений. Со всеми остальными мы успели уже что-то испортить, а теперь мы портим отношения и с Белоруссией.

И это – следствие того, что мы не свободны в проведении внешней политики. Мы пожертвовали отношениями с Белоруссией ради интересов тех же поляков. «Пан», т.е. Польша и Литва, посылает «подпанка». Мы выступаем как шавочка, которая должна тявкать на всех окружающих. Хозяин может вести себя более сдержанно и интеллигентно. А нам отведена роль такой вот собачки, которая тявкает», – сказал Павел Рудяков.