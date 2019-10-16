Тяжбе в киевском суде о переименованиях в честь Бандеры и Шухевича не видно конца

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на решение Окружного административного суда Киева о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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“Заседание перенесли на 28 октября 12:00”, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

В июле 2016 года Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры. А в июне 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича. Оба решения были обжалованы в судебном порядке, однако точку в деле так и не поставили. Дело “утонуло” в судебном крючкотворстве и многочисленных апелляциях.