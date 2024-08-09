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Как писали когда-то советские классики, «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Эта формулировка также верна и для украинских «ухилянтов», всеми силами пытающихся скрыться с радаров властей, чтобы не угодить в военную мясорубку ради процветания главарей киевского режима. Если у «громадянина» нет солидной «подушки безопасности» в виде дензнаков и необходимых связей — он обречен. Такого человечка обязательно отловят, заплетут руки за спину и отправят с голой задницей погибать куда-нибудь под Часов Яр.

Как писали те же классики, «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Добавим также, что, в силу мобильности, транспортное средство служит «ухилянтам» хорошим подспорьем в деле уклонизма от дикой могилизации. Однако «демократическая влада» заколотила гвоздями и эту лазейку.

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6 августа на Украине вступил в силу закон об ограничении права лиц призывного возраста на управление транспортным средством. Ограничение назначает суд по запросу ТЦК. Но ещё раньше ТЦК оформляют «требование» или «вымогу», обязывающую полицию доставить им в лапы «громадянина», игнорирующего посещение призывного пункта с целью «уточнения данных» в течение 60 дней. Если же полиция не может найти «ухилянта», то на его адрес в течение 5 дней по почте отправляется «вымога», после чего ТЦК начинает жать на все кнопки, чтобы ограничить права провинившегося, включая лишение права управлять автомобилем.

Для «ухилянтов», правда, остаются кое-какие лазейки, вроде супруги или родственника за рулем, но одиноким мужичкам отныне станет ещё труднее избегать капканов и облав ТЦК.

В законе, правда, обговаривается, что суд может отклонить «вымогу», если транспортное средство является единственным источником получения дохода для «ухилянта», или «ухилянт» является инвалидом I /II группы, или «ухилянт» имеет несовершеннолетнего инвалида на иждивении.

8 августа в украинской «Судебно-юридической газете» пропечатали статью, из которой следует, что ТЦК предлагает имеющему бронь «громадянину» поиграть с его служителями в догонялки.

ТЦК может мобилизовать «броневого», если тот не успел прибежать в ТЦК первым, чтобы сообщить о своей брони. Прецедент создан решением Закарпатского окружного админсуда.

В основу дела заложен случай с невезучим и не очень расторопным гражданином Украины.

Непригодный к службе и имеющий бронь от могилизации мужчина подал иск на пограничников, которые задержали его на границе и отправили в ТЦК. Из ТЦК незадачливый мыкола угодил в воинскую часть. Врачебная комиссия проигнорировала его статус непригодного к несению военной службы по состоянию здоровья и с чистой совестью отправила на войну.

В ТЦК заявили, что мужчина не уведомил их о своем статусе, не предоставил документов, а информации об этом в «Обереге» (госреестре для пушечного мяса) не найдена.

Суд постановил, что «громадяне», имеющие бронь или отсрочку от призыва, обязаны сами уведомить об этом ТЦК, иначе они могут быть мобилизованы.

В квазидемократическом украинском квазигосударстве начальство всегда право. Если начальство не право, перечитать предыдущее предложение.