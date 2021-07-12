Тяжелая артиллерия ВСУ нанесла варварский удар по Горловке. Местные просят Путина вмешаться

Новости Украины

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Утром, 12 июля, со стороны позиций ВСУ был обстрелян поселок Гольмовский на западе Горловки (ДНР) с применением артиллерии калибром 122 мм, в результате чего повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

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Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК и переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Была выведена из строя местная подстанция, без электроэнергии остались пять с половиной тысяч абонентов. Кроме того, того повреждено остекление Школы № 77, во дворе которой несколько воронок от разрывов.

«Четыре вот таких воронки на спортивной площадке 77 школы. Зе посылает мирные посылы», – прокомментировал мэр Горловки Иван Приходько.

Также пострадали близлежащие жилые дома.

Повреждения остекления получили восемь строений, из которых в одном также был разбит балкон, в другом был повреждён газопровод низкого давления. Также осколками изрешетило два гражданских автомобиля. По счастливой случайности никто не пострадал.

На данный момент энергетики проводятся аварийные ремонтные работы. В целях обеспечения безопасности на месте присутствуют представители СЦКК, а также зеркальные патрули СММ ОБСЕ.

Касательно последних отмечается, что представители мониторинговой миссии не проявляют особой активности.

«Осколки в кучках, потому что здесь работал СЦКК, их вынимали и складывали. Для ОБСЕ, которые стоят в сторонке и по адресам не ездят», – прокомментировал в сюжете с места происшествия работающий в ДНР российский военкор Андрей Руденко.

При этом огонь вёлся с корректировкой беспилотником, который сбили защитники республики. Также был открыт огонь на подавление, после чего обстрел прекратился.

«Футбольное поле, дети играют в футбол, рядом школа, ДК, администрация –рассказал прибывший на место происшествия официальный представитель УНМ республики Эдуард Басурин. – Повреждено 10 адресов, везде были, люди возмущаются – твари, никак не могут успокоиться, по-другому их назвать нельзя. Корректировку вели беспилотником. Потери противника уточняем, знаем точно, что на данную минуту есть один погибший и один раненый».

Также одна из жительниц пострадавших домов рассказала, как ей с мужем пришлось прятаться от обстрела. Кроме того, она обратилась к президенту России.

«Сегодня большой праздник Петра и Павла, и Украина нас с ним поздравила. Очень большие прилёты были. Мы очень расстроены, что все имеем российские паспорта, у нас в посёлке много россиян, но мы уже устали от такой жизни. Мы просим президента РФ, чтобы он прекратил этот беспредел. Восемь лет мы живём в аду. Прошу вас прекратить это безобразие, мы уже устали так жить», – сказала жительница Гольмовского, представившаяся Еленой.