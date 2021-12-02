Тяжелая украинская артиллерия провела учения рядом с российским Крымом

02.12.2021  14:21 (Мск), Киев,
Игорь Шаповалов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Украина
Новости Украины

Группировка войск «Юг» ВСУ провела тактические тренировки артиллерийских подразделений на одном из полигонов в Херсонской области рядом с Крымским полуостровом.

Об этом сообщает Командование объединённых сил ВС Украины на странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Группировка войск «Юг» ВСУ провела тактические тренировки артиллерийских подразделений на одном из полигонов в...

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По словам командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, тяжёлая артиллерия ВСУ отрабатывала взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта «АТО» и «ООС» на Донбассе.

При этом он подчеркнул, что подразделения, прежде всего, совершенствовали способность реагировать на военную опасность с морского побережья.

«Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Сейчас именно эти качества им пригодятся во время выполнения боевых задач», – цитирует Наева пресс-служба командования.

Примечательно, на ролике, опубликованном ВСУ, есть лишь передвижение артиллерии, прицеливание, но нет кадров ведения огня, что, скорее всего, связана как с дефицитом боеприпасов, так и нежеланием дразнить Россию.

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