Тяжелая украинская артиллерия провела учения рядом с российским Крымом

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Новости Украины

Группировка войск «Юг» ВСУ провела тактические тренировки артиллерийских подразделений на одном из полигонов в Херсонской области рядом с Крымским полуостровом.

Об этом сообщает Командование объединённых сил ВС Украины на странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, тяжёлая артиллерия ВСУ отрабатывала взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта «АТО» и «ООС» на Донбассе.

При этом он подчеркнул, что подразделения, прежде всего, совершенствовали способность реагировать на военную опасность с морского побережья.

«Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Сейчас именно эти качества им пригодятся во время выполнения боевых задач», – цитирует Наева пресс-служба командования.

Примечательно, на ролике, опубликованном ВСУ, есть лишь передвижение артиллерии, прицеливание, но нет кадров ведения огня, что, скорее всего, связана как с дефицитом боеприпасов, так и нежеланием дразнить Россию.