«Тяжело на сердце» – Климкин раскрыл «зраду» в действиях Польши и других европейских стран

Польша поставляет России свои комплектующие через Киргизию.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Климкина, многие страны Европы используют посредников, продавая России те или иные товары.

«Когда я показываю нашим польским друзьям, что за два года их экспорт в Киргизстан вырос в 22 раза, и это открытые данные. Всем понятно, что поставляется. Это же не киргизы технологически потребляют, и не в Китай это идет – всем прекрасно понятно, что это дальше идет в Россию. И так другие европейские страны…

Есть вещи, которые нужно сделать по состоянию на позавчера – и пока Запад не возьмется за эти вещи, уважения к этому, конечно, не будет. Пока что мы имеем шаги в позитивном направлении, 13-й пакет, эта «чертова дюжина», которую только что приняли, там есть меры и реальное желание нанести удары по компаниям третьих стран. Но это, если хотите мою мысль, приблизительно одна тысячная того, что уже нужно было сделать…

Есть действительно сложные вещи, и когда приоритет Запада – удерживать цены на заправках, чтобы не было дестабилизации экономики, я это с очень тяжелым сердцем, тем не менее, понимаю. Но я не понимаю такие вещи, которые можно сделать по состоянию на вчера, и это можно сделать для будущего Запада», – рассуждал Климкин.