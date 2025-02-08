Тяжело, но от Покровска на Курск отвлекаться нельзя – военкор
Несмотря на тяжёлые бои и прорывы ВСУ в Курской области, давление на Покровском (Красноармейском) направлении нельзя снижать ни на минуту.
Об этом на канале «Пионер Слова» заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нападение на Курскую область было для того, чтобы остановить наступление на Покровском направлении – проламывание основного рубежа обороны укропов. Там целую «линию обороны Мажино» они выстроили от Бахмута до Угледара. Уничтожение этой линии – основная стратегическая задача этой войны, потому что уничтожив её, мы вскрываем всю Украину, больше у них не за что зацепиться. И вот наступление на Курскую область и было сделано.
Я так понял, что наше командование сделало непростой выбор – Курскую область купировать и, не отвлекаясь, действовать на том направлении. Это как в драке начинаешь месить соперника, кто-то сзади на тебя напрыгивает за плечи оттащить, и ты понимаешь, что если сейчас отвлечёшься на того, то и этого не добьёшь, и тот убежит», – сказал Хайруллин.
«Да, тяжело в Курской области. Но там крошечный участок, а здесь мы всю армию ВСУ перемалываем. Если сейчас мы эту армию не добьём, будут сидеть там, представляете, 300 тысяч человек всё время сидеть под ружьём у нашего горла. Если мы прекратим сейчас наступление на Покровском направлении, они тут же откатят войска и куда-то ещё могут ударить, они выдохнут, у них появятся силы снова», – объяснял военкор.
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