Тяжелораненые бойцы рассказали об отношении к себе со стороны государства

Иван Добровольский.  
21.05.2024 19:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 178
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Раненые российские военные после реабилитации получают второй шанс на полноценную жизнь. Их не бросают на произвол судьбы, не говорят «мы вас туда не посылали», а доводят до полного выздоровления и помогают трудоустроиться.

Истории с некоторыми из них в своих блогах показали военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный.

Раненые российские военные после реабилитации получают второй шанс на полноценную жизнь. Их не бросают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Один из бойцов, получивших ранение, – майор Максим Шоломов принял семидневный бой на границе ЛНР и Харьковской области. Во время перестрелки выстрелом из гранатомета ему оторвало правую руку, а левой он лишился, когда противник подбил эвакуационную БМП. Шоломов был удостоен звания Героя России и стал подполковником, а сегодня трудится в военкомате. Сейчас он ждет протезирования и благодарит медиков за свое спасение.

«Все это время со мной были врачи, которые помогали, успокаивали. Большое им за это спасибо. Мои родители, когда узнали, что я оказался в госпитале, приехали. Маме разрешили находится со мной, и она в течение семи месяцев до моего полного выздоровления находилась со мной..

Протезирование идет в плановом режиме, военнослужащих из госпиталя без протезов не отпускают. Представитель из Главного управления кадров обходил всех военнослужащих, предлагал преподавателем стать, в военных комиссариатах. То есть, шли навстречу, и у военнослужащих была возможность выбрать. Я выбрал службу в военном комиссариате и ни о чем не жалею.

В ближайшее время у меня будут хорошие протезы, на всех уровнях я ощущаю эту поддержку и вижу, как фонд «Защитники Отечества» сегодня работает и оказывает помощь большому количеству наших воинов, связанную и с оформлением документов, и с реабилитацией, и с работой психологов. Работа ведется на всех уровнях. Глаза блестят, а жизнь продолжается», – отмечает Шоломов.

Еще один герой – Сергей Фролов. Лейтенант помогал спасти раненного товарища и подорвался на мине, лишившись части ноги. Сегодня он также работает в военкомате, уже с протезом продолжает заниматься спортом и не падает духом:

«Был очень тяжелый случай, поэтому восстановление затянулось. Но спасибо врачам, вытаскивали с того света. У меня так получилось, что 27-го я подорвался, а 28-го у мамы День рождения. Я беру трубку, а она такая: «Я по видеосвязи звоню». Думаю, е-мое. У нее начинают слезы течь, она говорит: «Все целое?». Я говорю: «Ну, частично нет ноги». Она ревет, я говорю: «Мам, не плачь все будет нормально, я жив-здоров, буду бегать»…

Там нет такого, что всем раздали ноги: «Все, идите». Запчасти ждали, составные части, подбираются каждому индивидуально. Нам сказали, что нас не отпустят, пока мы не будем полностью ходить. Я лежу в госпитале на койке, ко мне приходят из управления кадров и говорят: «Хочешь остаться дальше служить?». Говорю: «Да, конечно, я хочу остаться, до пенсии немножко осталось, каких-то лет семь». – «Есть к тебе предложение. Военкомат любой, в какой ткнешь нам пальцем, мы делаем тебе там должность, и ты идешь туда служить».

Поддержка от государства была просто огромная, колоссальная, и сейчас нас поддерживают, у каждого есть и психолог, и социальный работник, то есть, огромное спасибо, что не бросили, что дают работать, развиваться, служить… На этом жизнь не останавливается абсолютно, я не вижу никаких ограничений, которые я могу для себя установить. Бегаю, прыгаю, боксировать могу спокойно, гири, мотоциклы. С парашютом хочу прыгнуть или с тарзанки… Не падать духом. Только вперед и все будет хорошо».

Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечает, что за годы спецоперации России удалось решить многие вопросы, связанные с реабилитацией раненных бойцов, чтобы не оставлять никого без внимания:

«Тема реабилитации обладает бесконечным потенциалом улучшения. Нужно сказать, что, если в начале спецоперации все, что касается ранений, реабилитации и так далее, решалось способом авральным, когда у нас просто добровольцами врачи ехали оказывать помощь в зону СВО… Сейчас вся эта история все больше и больше выстраивается на системной основе.

Фонд «Защитники Отечества», который этими вопросами занимается, он все это выстраивает не на человеческом энтузиазме и героизме, а на системной основе, там работают люди, для которых эта история не является бюрократией и казенщиной – это родное. Но никогда нельзя сказать, что у нас все идеально, потому что улучшать этот вопрос можно всегда бесконечно, потому что мы в вечном, неоплатном долгу перед героями, тем более ранеными, потерявшими здоровье. Поэтому система реабилитации уже создана, и она будет постоянно улучшаться».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть