Тяжелораненые бойцы рассказали об отношении к себе со стороны государства

Раненые российские военные после реабилитации получают второй шанс на полноценную жизнь. Их не бросают на произвол судьбы, не говорят «мы вас туда не посылали», а доводят до полного выздоровления и помогают трудоустроиться.

Истории с некоторыми из них в своих блогах показали военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный.

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Один из бойцов, получивших ранение, – майор Максим Шоломов принял семидневный бой на границе ЛНР и Харьковской области. Во время перестрелки выстрелом из гранатомета ему оторвало правую руку, а левой он лишился, когда противник подбил эвакуационную БМП. Шоломов был удостоен звания Героя России и стал подполковником, а сегодня трудится в военкомате. Сейчас он ждет протезирования и благодарит медиков за свое спасение.

«Все это время со мной были врачи, которые помогали, успокаивали. Большое им за это спасибо. Мои родители, когда узнали, что я оказался в госпитале, приехали. Маме разрешили находится со мной, и она в течение семи месяцев до моего полного выздоровления находилась со мной.. Протезирование идет в плановом режиме, военнослужащих из госпиталя без протезов не отпускают. Представитель из Главного управления кадров обходил всех военнослужащих, предлагал преподавателем стать, в военных комиссариатах. То есть, шли навстречу, и у военнослужащих была возможность выбрать. Я выбрал службу в военном комиссариате и ни о чем не жалею. В ближайшее время у меня будут хорошие протезы, на всех уровнях я ощущаю эту поддержку и вижу, как фонд «Защитники Отечества» сегодня работает и оказывает помощь большому количеству наших воинов, связанную и с оформлением документов, и с реабилитацией, и с работой психологов. Работа ведется на всех уровнях. Глаза блестят, а жизнь продолжается», – отмечает Шоломов.

Еще один герой – Сергей Фролов. Лейтенант помогал спасти раненного товарища и подорвался на мине, лишившись части ноги. Сегодня он также работает в военкомате, уже с протезом продолжает заниматься спортом и не падает духом:

«Был очень тяжелый случай, поэтому восстановление затянулось. Но спасибо врачам, вытаскивали с того света. У меня так получилось, что 27-го я подорвался, а 28-го у мамы День рождения. Я беру трубку, а она такая: «Я по видеосвязи звоню». Думаю, е-мое. У нее начинают слезы течь, она говорит: «Все целое?». Я говорю: «Ну, частично нет ноги». Она ревет, я говорю: «Мам, не плачь все будет нормально, я жив-здоров, буду бегать»… Там нет такого, что всем раздали ноги: «Все, идите». Запчасти ждали, составные части, подбираются каждому индивидуально. Нам сказали, что нас не отпустят, пока мы не будем полностью ходить. Я лежу в госпитале на койке, ко мне приходят из управления кадров и говорят: «Хочешь остаться дальше служить?». Говорю: «Да, конечно, я хочу остаться, до пенсии немножко осталось, каких-то лет семь». – «Есть к тебе предложение. Военкомат любой, в какой ткнешь нам пальцем, мы делаем тебе там должность, и ты идешь туда служить». Поддержка от государства была просто огромная, колоссальная, и сейчас нас поддерживают, у каждого есть и психолог, и социальный работник, то есть, огромное спасибо, что не бросили, что дают работать, развиваться, служить… На этом жизнь не останавливается абсолютно, я не вижу никаких ограничений, которые я могу для себя установить. Бегаю, прыгаю, боксировать могу спокойно, гири, мотоциклы. С парашютом хочу прыгнуть или с тарзанки… Не падать духом. Только вперед и все будет хорошо».

Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечает, что за годы спецоперации России удалось решить многие вопросы, связанные с реабилитацией раненных бойцов, чтобы не оставлять никого без внимания:

«Тема реабилитации обладает бесконечным потенциалом улучшения. Нужно сказать, что, если в начале спецоперации все, что касается ранений, реабилитации и так далее, решалось способом авральным, когда у нас просто добровольцами врачи ехали оказывать помощь в зону СВО… Сейчас вся эта история все больше и больше выстраивается на системной основе. Фонд «Защитники Отечества», который этими вопросами занимается, он все это выстраивает не на человеческом энтузиазме и героизме, а на системной основе, там работают люди, для которых эта история не является бюрократией и казенщиной – это родное. Но никогда нельзя сказать, что у нас все идеально, потому что улучшать этот вопрос можно всегда бесконечно, потому что мы в вечном, неоплатном долгу перед героями, тем более ранеными, потерявшими здоровье. Поэтому система реабилитации уже создана, и она будет постоянно улучшаться».