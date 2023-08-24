Тяжелые бои и противоречивая информация. Что происходит в Работино?

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Крайне сложной остается ситуация на юге. Здесь продолжаются тяжелые бои за село Работино, где ВСУ сумели вклиниться и стараются прорвать первую линию обороны ВС РФ.

Вчера ведущая бои за населенный пункт 47-я бригада ВСУ опубликовала кадры, на которых можно увидеть развевающийся украинский флаг на неких руинах.

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«Исторический день! Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском. Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага! И так будет повсюду!», – пригрозила бригада в своем тг-канале.

Эти же кадры сразу же появились и паблике главкома ВСУ Валерия Залужного, но без каких-либо комментариев.

В свою очередь украинский тг-канал Deep State занимающийся разведкой по открытым источникам и составлением карт, утверждает, что ВСУ получили полный контроль над Работино.

«Флаг был поднят в южной части, что свидетельствует о его освобождении. Село переходит в синюю зону», – утверждает паблик.

Авторы утверждают, что «продолжается вытеснение вражеских сил в сторону Вербового и Новопрокопки».

«Наконец Работино освобождено. Бои за село и окрестности продолжались 2,5 месяца. Они стоили нам больших человеческих ресурсов и техники. Мы продолжаем терять лучших из лучших ребят, поэтому цена продвижения как до Мелитополя, как до Бердянска, как и возле Бахмута – немалая. Чтобы идти дальше, нужно быстро провести работу над ошибками», – добавляет Deep State.

Впрочем, официально Киев не сообщал, что смог установить полный контроль над селом.

При этом российские источники полную потерю Работино не подтверждают, но дают крайне противоречивую информацию.

«В Работино хохла всё же не пустили. Хотя последний накат был мощным. Прошли на тонкое, но героизмом наших парней откинули», – утверждает военкор Роман Сапоньков, из слов которого вообще следует, что в Работино нет ВСУ.

Иначе описывает ситуацию в своей утренней сводке тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

«На Времьевском участке российские войска удерживают позиции в районе Урожайного, отразив очередной накат противника. На Ореховском участке в Работино идут тяжелые бои в центре населенного пункта — ВСУ применяют реактивную артиллерию и кассетные боеприпасы, пытаясь закрепиться на северных окраинах разрушенного села», – пишет паблик Звинучука.

А вот тг-канал WarGonzo военкора Семена Пегова утверждает, что ВСУ достигли успехов на этом участке.

«На Запорожском направлении после массированных артобстрелов ВСУ установили контроль над большей частью села Работино и продвинулись в районе Новопрокоповки», – пишет канал Пегова.