«Тяжелый вызов для ВСУ»: Бутусов признал успехи России на запорожском направлении

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Российские войска успешно продвигаются на запорожском направлении, расширяя сухопутный коридор в Крым.

Это в своем блоге признал украинский военкор и главред антироссийсокого пропагандистского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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«Российские войска на фронте, в районе Пологов, районе Орехова, Гуляйполя пытаются проводить наступательные действия. Сейчас противник поступательно продвинулся на нескольких участках, занял несколько посадок, которые раньше находились в «серой» зоне или под нашим контролем. Это не какая-то большая наступательная операция, но российское командование сосредоточило силы и пытается продавить ползущим наступлением нашу оборону. Ситуация тут пока что, в принципе… за ней следят, ее видят, она, конечно, вызывает обеспокоенность. Это не кризис, не прорыв, но очень тяжелый вызов, на который нужно реагировать. В районе Орехова, в районе Гуляйполя, в районе Васильевки враг пытается на узких участках фронта силами малых групп пехоты при поддержке бронетехники выдавить нашу пехоту с отдельных позиций», – заявил Бутусов.

По его мнению, продвижение в Запорожской области является стратегической целью российских войск, потому что это позволяет отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым, создав там безопасную зону.

«Для России стратегическая цель кампании 2023-го года – это расширение «крымского коридора». То есть, для России очень болезненное и стратегическое значение имеет именно коридор в Крым. Потому российские войска проводят активные наступательные действия в районе Марьинки. Они пытаются продвинуться в районе Угледара от Павловки для того, чтобы захватить Угледар, Марьинку, сейчас они значительную часть Марьинки контролируют, хотят захватить Великую Новоселку, Гуляйполе, Орехов для того, чтобы как можно дальше отодвинуть рубежи и упредить вероятное украинское наступление на этом направлении. Это стратегическое задание для России… Ситуация тут требует внимания, действительно, врагу удалось продвинуться – это факт, который не стоит замалчивать, и уделить этому участку большое внимание, потому что он имеет стратегическое значение, и для врага захват Донбасса имеет ключевое значение, в первую очередь, южного Донбасса и захват Запорожской области», – считает Бутусов.