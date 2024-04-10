Тяжёлая трудовая династия: внука Зюганова прочат в лидеры КПРФ

Елена Острякова.  
10.04.2024 16:12
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал


Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может возглавить партию в следующем году.

Такую возможность на пресс-конференции в Москве не исключил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может возглавить партию в следующем году. Такую возможность...

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«КПРФ ждет отчетно-выборный съезд в апреле 2025 года. На этом съезде будет избран очевидно новый председатель ЦК КПРФ, ФИО которого будут не Геннадий Андреевич Зюганов. Может быть, фамилия будет и Зюганов. Мы точно утверждать не можем», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что на прошлом съезде КПРФ большинство делегатов было готово проголосовать за первого заместителя Зюганова – Юрия Афонина, но на следующем съезде результат может быть другим.

По мнению Бондаренко, лидерские амбиции в КПРФ имеют бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников и ряд других товарищей.

Политолог считает, что от личности будущего лидера зависит, «вернется ли жизнь к КПРФ», представитель которой Николай Харитонов, набрав на президентских выборах 4,3% «спел лебединую песню не только себе, но и партии».

Леонид Зюганов выдвигался от КПРФ на выборах мэра Москвы в 2023 году и занял там второе место, набрав 8,11% голосов.

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