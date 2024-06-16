«Тяжёлое советское наследие» – Зеленский попытался оскорбить страны, не поддержавшие «саммит мира»

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 21:33
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, СССР, Украина


Многие страны не понимают, что Россия представляет угрозу всему миру, пока боевые действия идут только на Украине.

Об этом на пресс-конференции по итогам «саммита мира» в Швейцарии заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие страны не понимают, что Россия представляет угрозу всему миру, пока боевые действия идут...

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«У нас, у всего мира, не потенциальная, а реальная проблема сегодня с РФ. Не весь мир ещё понял, потому что война у нас. Наши соседи хорошо это поняли, потому что война завтра будет у них. И вся Европа уже абсолютно всё поняла, понимая, что послезавтра товарищ Путин дойдёт, потому что это его цель. И очень важно, что говорят представители африканского континента, Азии и т.д. – блокировка Чёрного моря. Не Украина заблокировала, все признают, Россия заблокировала, что принесло голод, горе и проблемы на территории тех стран. Вот самая главная проблема», – трепался Зеленский.

«А то, что у некоторых стран есть свой взгляд на войну на Украине – им очень сложно. Большое влияние, длительное историческое влияние Советского Союза на отношения с этими людьми, всё это, конечно, имеет влияние», – добавил клоун.

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