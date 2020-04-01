Тяжёлые кризисы 2008 и 2014 годов будут спасительным сценарием для Украины – экономист

01.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украину ждет еще один экономический кризис – уже точно сравнимый с кризисами 2008 и 2014 годов. От девальвации и инфляции пострадают наименее защищенные граждане.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Пострадают те, у кого меньше доходы. Сейчас будут ускоряться инфляционные процессы, потому что финансирование дефицита бюджета, которое больше чем в три раза увеличивается по сравнению с изначальным, надо будет финансировать.

Скорее всего, это будет финансироваться с помощью печатания денег. НБУ будет финансировать государственные банки, банки за эти деньги будут покупать ОВГЗ у министерства финансов и, тем самым, финансировать дефицит бюджета, потому что спекулянты-нерезиденты уже из Украины убегают.

Будут расти цены. Девальвация – значит импорт подорожает, это потребительские товары, прежде всего. Будут дорожать и продовольственные товары, потому что у нас порядка 30% продовольствия импортируются.

Ну и дополнительная эмиссия – если она будет идти не на развитие, (а мы видим, что на развитие особо она не идет), а на потребление, то будет также влиять на потребительские цены», – прогнозирует эксперт.

Он отметил, что хотя и высказываются мнения, будто спад и приостановка экономики на время карантина поможет ее оздоровить, результат будет плохим.

«Цыган хотел приучить лошадь не кушать, чтобы сэкономить на расходе на еду, она не кушала нормально и сдохла, он говорит: «еще бы три дня и привыкла». Уже сейчас миллионы людей, украинских граждан потеряли источник дохода. Это уже огромная потеря. Можно мерить ВВП, можно по-разному считать – минус 4, минус 9 процентов. Но самое основное – что у людей не будет дохода, значит они будут претендовать на помощь государства, а у государства в бюджете денег нет, потому что экономика не работает, не чем ее кормить.

И это все происходит на фоне начавшегося фактически мирового экономического кризиса. Началась, как минимум, рецессия мировой экономики, а так как мы маленькая аграрная сырьевая страна, зависящая от внешней экономической конъюнктуры, которая сейчас резко ухудшается, то у нас валютных поступлений не будет в достаточном объеме. То есть, будет продолжаться девальвация.

Еще пару месяцев продержится курс 27-28, и если мировая экономика и дальше будет находиться в этом кризисе, если цены на нефть и дальше будут на таком низком уровне, то это еще потянет и снижение цен на другие сырьевые товары – металл, руда, зерно. И тогда мы уже будем видеть очень негативные последствия для Украины.

С чем можно сравнить? В Украине было уже два кризиса похожих на тот, который сейчас начинает развиваться. Причины разные, но протекание будет почти одинаковое. Мировой кризис 2008-2009 годов – экономика за год упала на минус 15 процентов, почти что двукратная девальвация произошла, резко повысились цены. 2014-2015 год – экономика за два года упала на 17 процентов, трехкратная девальвация, сумасшедшая инфляция», – предупредил эксперт.