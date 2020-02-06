Тяжёлые времена: Евросоюз спешно ужесточает правила приема новых членов

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Внутри Евросоюза идут изменения и на неопределенный период времени правила приема в ЕС будут намного жестче, чем раньше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правила приема в Евросоюз будут жестче. Более того, процедура процедурой, но я думаю что Лиссабонский договор тоже будет изменяться.

Лиссабонский договор выполняет функцию конституции Евросоюза. Поэтому да, Украина все-таки может стать членом Евросоюза, но если проделает очень большую работу.

Если говорить о геополитике, то в любом случае нужно исходить из того, что политика – это искусство возможного при конкретных существующих обстоятельствах.

Что такое обстоятельство? Это субъекты, их интересы, взаимоотношения, в том числе силовое взаимоотношение. Так вот, эти обстоятельства и сами субъекты они не статичны они изменяются.

Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что Франция и ряд государств западной Европы не захотят расширения, чтобы разобраться с тем, что случилось по британскому направлению, по балканском направлению.

Сейчас Евросоюз нуждается в реконструкции, ревизии, урегулировании этих правил», – пояснил эксперт.

Напомним, по мнению немецкого политолога Александра Рара, в Германии существует твердый консенсус среди основных политических партий о нежелательности приема Украины в ЕС.