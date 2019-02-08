08.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В Верховную раду поступило предложение о том, что нужно срочно продлевать санкции против российских банков, в связи с тем, что они могут использовать арендованную землю как способ дестабилизации обстановки на Украине.

Об этом на своей странице в Facebook заявил украинский пропагандист, депутат украиснкого парламента Дмитрий Тымчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня в зале Верховной рады был оглашен мой депутатский запрос к секретарю СНБО. Через три недели заканчивается действие санкций, введенных СНБО против четырёх банков, где есть российский государственный капитал – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка. Им запрещено выводить капитал в пользу связанных с банками лиц.

Это абсолютно логичная мера, которая должна быть продолжена. Потому что эти и другие учреждения выполняют роль финансового оружия Путина в войне не только против Украины, но и против всего свободного мира. Однако указанных ограничений явно недостаточно.

Концентрация украинской земли фактически в руках государства-агрессора выглядит предельно странно в условиях войны. Потому что эта собственность может быть использована для каких угодно провокаций и дестабилизации. К тому же, если на Донбассе наши ребята держат фронт под лозунгом «ни пяди украинской земли врагу», то продавать этому же врагу землю в Киеве – ну, дико же, согласитесь.

В связи с чем предлагаю запретить финансовым учреждениям, где есть государственный капитал государства-агрессора, получать в собственность, пользование, залог, ипотеку земельные участки. Рассчитываю, что СНБО, НБУ и другие компетентные ведомства оперативно отреагируют и примут действенные меры», – написал Тымчук.

Также пропагандист отметил, что в последнее время попытки российских банков заполучить в собственность не просто недвижимость, а земельные участки в разных регионах Украины, приобретают системный характер.

«Один из наиболее распространенных механизмов – это обращение в пользу банка залогового имущества, скажем, промышленных предприятий, жилых или коммерческих зданий. После чего это имущество «расщепляется» на земельный участок и строения. И банк предпринимает усилия, чтобы стать собственником в первую очередь именно земли», – добавил Тымчук.