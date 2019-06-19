Тымчук был офицером бандеровских спецслужб под прикрытием депутатского мандата

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Погибший сегодня пропагандист и депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, был не просто парламентарием, а входил в кадровый резерв Главного управления разведки Минобороны. Он был «делегирован» в Раду и работал там под прикрытием.

Об этом в своем блоге сообщил журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Бойко, в ГУР МО задачей Тымчука была разработка и участие в информационных спецоперациях.

«Тымчука можно называть народным депутатом достаточно условно. На самом деле это был офицер действующего резерва Главного управления разведки Минобороны Украины, работавший под прикрытием народного депутата. Основной его деятельностью было участие в «информационных спецоперациях» ГУР МО, в том числе – распространение информации разного рода (в том числе – откровенной лжи) с трибуны Верховной Рады. Коллеги по службе Тымчука не любили, так как считали его бездарным выскочкой», – заявил Бойко.