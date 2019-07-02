02.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политические убийства, Украина
Просмотров:

Тымчук был первым: Украину ждёт серия трагических смертей

Гибель депутата Верховной Рады и одного из главных украинских военных пропагандистов Дмитрия Тимчука – предвестник целой серии смертей, которые всегда сопровождают смену режима в Киеве.

Об этом в эфире канала «Перший Козацький» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В результате этого избирательного цикла сформируются предпосылки для обрушения этого режима. Трансформация таких режимов не происходит, а если происходит, то для этого нужна серьезная отстройка политических и государственных институтов.

Если мы посмотрим на украинскую историю последних 20 лет, то смена режима каждый раз сопровождалась чредой таких непонятных, загадочных смертей знаковых фигур предыдущего режима.

Когда произойдет смена (этого) режима, то целая плеяда знаковых личностей трагически погибнет.

Те, кто громче всех кричат «сомкнуть ряды, держать строй!» первые же разбегутся, когда наступит «час Х». Причем, с большой долей вероятности, прихватив при этом полковую кассу.

Это я почитал Андрея Парубия и некоторых других активных деятелей нынешнего режима, больших украинских патриотов, государственников и т.д. Хочу порекомендовать их побратимам – друзья, следите за полковой кассой», – сказал Белашко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть