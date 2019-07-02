Тымчук был первым: Украину ждёт серия трагических смертей

02.07.2019, Киев, Игорь Петров

Гибель депутата Верховной Рады и одного из главных украинских военных пропагандистов Дмитрия Тимчука – предвестник целой серии смертей, которые всегда сопровождают смену режима в Киеве.

Об этом в эфире канала «Перший Козацький» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате этого избирательного цикла сформируются предпосылки для обрушения этого режима. Трансформация таких режимов не происходит, а если происходит, то для этого нужна серьезная отстройка политических и государственных институтов.

Если мы посмотрим на украинскую историю последних 20 лет, то смена режима каждый раз сопровождалась чредой таких непонятных, загадочных смертей знаковых фигур предыдущего режима.

Когда произойдет смена (этого) режима, то целая плеяда знаковых личностей трагически погибнет.

Те, кто громче всех кричат «сомкнуть ряды, держать строй!» первые же разбегутся, когда наступит «час Х». Причем, с большой долей вероятности, прихватив при этом полковую кассу.

Это я почитал Андрея Парубия и некоторых других активных деятелей нынешнего режима, больших украинских патриотов, государственников и т.д. Хочу порекомендовать их побратимам – друзья, следите за полковой кассой», – сказал Белашко.