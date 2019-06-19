Тымчук застрелился из наградного пистолета по неосторожности, – подельник

19.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Смерть депутата Верховной Рады украинского пропагандиста Дмитрия Тымчука наступила в результате выстрела по неосторожности из наградного пистолета.

Такую версию публикует соратник погибшего по партии Антон Геращенко, один из кураторов печально известного сайта “Миротворец”.

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«Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции», – сообщил Геращенко в блоге, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Известный журналист Максим Равреба считает, что Тымчук совершил выстрел осознанно.

«Говорящая каска, потерь нет», Тымчук застрелился. Из наградного пистолета. Он знал, для чего наградные пистолеты. Приветствую поступок настоящего солдата», – язвительно комментирует Равреба.