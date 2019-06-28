Тымчука посмертно наградили за мужество при чистке наградного пистолета

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского пропагандиста и народного депутата Дмитрия Тымчука посмретно орденом “За мужество” III степени, указом №470 / 2019, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе АП.

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Напомним, 19 июня в Киеве в собственной квартире координатор пропагандистской группы “Информационный сопротивление”, нардеп Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение. Якобы он выстрелил в себя, чистя наградной пистолет.

Полиция рассматривает несколько версий гибели Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

В прокуратуре заявили, что версия о самоубийстве Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий, но эта версия не окончательная.

При жизни Тымчук получил известность, как автор и распространитель множества фейков. В соцсетях его прозвали “Потерь нет” – за соответствующие сообщения в разгар горячей фазы войны на Донбассе, когда украинские военные гибли десятками ежедневно.