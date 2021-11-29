Тышкевич: ЕС понял, что санкции против Лукашенко бессильны

29.11.2021  03:04 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Политика


Евросоюз понял, что давить Белоруссию санкциями бессмысленно.

Об этом в своем видеоблоге заявил бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз понял, что давить Белоруссию санкциями бессмысленно. Об этом в своем видеоблоге заявил бежавший...

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«В Европейском Союзе пришли к выводу, что просто санкционное давление не дает результатов. Оно не приводит к политическим изменениям в Беларуси. Оно усиливает РФ и ограничивает официальный Минск в маневрах, но не может в теперешнем виде обрушить власть Лукашенко», – сказал Тышкевич.

Кроме того, западные санкции, по его мнению, раскалывают змагарскую общественность.

«Социология показывает, что усиление санкционного давления, особенно нелогичные ошибки в этом направлении могут иметь обратный эффект внутри Беларуси. Отношение ядра протестов к санкциям среди тех, кто уехал, и тех, кто остался, уже существенно отличается.

Те, кто выехал, говорят: давайте будем добивать дальше. У тех, кто остался, немного другая разбивка мнений. Чем больше будешь давить, есть риск, что произойдет обратная мобилизация внутри Беларуси даже среди твоих потенциальных союзников», – сказал Тышкевич.

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