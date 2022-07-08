«Тысячи агентов» – русские хакеры раскрыли сеть украинских шпионов по миру

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Новости Украины

Хакеры из сообщества «RaHDit» (расшифровывается как «Злые русские хакеры») взломали базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины и опубликовали личные данные тысячи шпионов, которые работают во многих странах мира.

Данные шпионов ГУР опубликованы в телеграмм-канале «НемеZида», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В обнародованном списке числятся резиденты в Иране, России, Индии, Турции, Австрии, Италии, Вьетнаме и ЮАР, а также их кураторы из Словакии, Венгрии, Польши и Болгарии и специалисты по диверсионному делу и силовой разведке.

По словам хакерской группы, это самая крупная утечка данных украинских спецслужб, но она не последняя.

«Мы считаем, что украинская военная разведка непосредственно участвует в развитии национализма, а их диверсанты угрожают нашей стране. Данные получены благодаря кривым ручкам админов сетей Рыбальского острова (ну, где ГУР расположен). На основу добытых штатных расписаний воинских частей, путём анализа больших данных, накинули (а затем проверили и подтвердили) тех, кто уложился в выделенную модель цифрового поведения и немного поковырялись в пенсионных отчислениях. В ближайшие дни мы подробно осветим тех, кто работает под прикрытием посольств, а также плетёт шпионские сети в разных странах по всему миру», – говорится в сообщении.

Среди обнародованных хакерами шпионов значится, в частности, Юрий Кузуб, который работал секретарем Посольства Украины в России, атташе по вопросам обороны посольства Украины в Индии Олег Гулак, в Иране – Андрей Биленький, в Австрии – Андрей Ткачук. Его отец – генерал-лейтенант Павел Ткачук является начальником Академии Сухопутных войск Украины. Также названа фамилия куратора работы атташатов Украины в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии от ГУР – это Богдан Горовенко.

«Ну вы поняли, да? Обычная военная разведка по союзничкам. Жжоте, ребятки. А вышеуказанные страны могут дальше помогать тем, кто за ними шпионит и разрабатывает диверсии на всякий пожарный», – говорится в сообщении хакерской группы.