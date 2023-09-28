Тысячи иностранцев рвутся принять участие в СВО на стороне России

Тысячи иностранцев, перебравшихся в Россию за последнее время, имеют желание принять участие в СВО, но их не берут. Как и не берут бывших граждан Украины, которые были вынуждены бежать с Донбасса и теперь хотят вернуться и навести порядок на своей земле.

Об этом в эфире НТС заявил соучредитель движения «Великая Русь», журналист Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже неоднократно обращал внимание на явные недоработки в мобилизации. У нас есть тысячи иностранцев. Я, по крайней мере, знаю тысячи немцев, которые переехали в последние годы в Россию и желают принимать участие в боевых действиях, но их не берут. Я знаю одного немца, который подавал заявление в 14 ведомств. Он начал с Министерства обороны, прошёл все ведомства, дошёл до президента РФ и его оттуда направили в Министерство обороны. Круг замкнулся», – подчеркнул он.

По словам журналиста, миллионы бывших граждан бывшей Украины переехали и живут в России, получили российское гражданство. Но готовы вернуться на Родину и поучаствовать в освобождении своих городов, или наведении порядка на уже освобожденных территориях.

«Не секрет, что у этих людей тяжёлое материальное положение. Не у всех, но у большинства. Потому что они на новом месте вынуждены искать работу, вынуждены снимать жильё. Дайте им возможность служить в русской армии, создавать хотя бы полицейские части, которые будут контролировать освобождённые территории. Люди хотят вернуться в свои города, на свою землю, навести там наконец-то порядок и очистить её от нечисти. Можно запросто собрать, уж 100 тысяч, – точно. Но этого тоже не делается. Даже из тех, кто осел на Донбассе, не формируются полицейские корпуса для наведения порядка на вновь освобождённых территориях. Не секрет, что эти люди мотивированы, они лучше знают города, в которых они прожили жизнь. Но этого тоже нет. Я просто знаю ситуацию по Харькову, по Харьковской военно-гражданской администрации. Поэтому говорю со знанием дела. Я знаю все остальные администрации. Потому что мои друзья в этих администрациях работают. Этого тоже не делается», – отметил Онуфриенко.

По его оценке, есть масса резервов, которые можно задействовать, но которые не задействованы.

«Мы почему-то не учитываем тот же испанский опыт, когда интербригады воевали в Испании, почему мы не можем набирать в нашу армию интербригады? Много людей желают участвовать в этом, но этого не делается. Я понимаю, что безопасность, шпионы, диверсанты. Ну, простите, на этих территориях шпионов и диверсантов хватает. А борется с ними Росгвардия и те люди, которые не имеют понятия о специфике этих земель. Они здесь не жили, не работали, не знают этих людей. Одно дело, пришёл в тот же Харьков Апухтин, который там руководил «Русской весной» в 2014 году и 3 года сидел в тюрьме. А другое дело – туда придёт какой-нибудь росгвардеец. Это реальность. Таких проблем очень много», – считает журналист.

«И, опять же, почему не перебросят на Черноморский флот патрульные корабли и катера, которые задействованы на других направлениях, на других флотах? Малые корабли спокойно можно по внутренним водам доставить в Черное море, никто не говорит о Боспоре и Дарданеллах. Авиация, которую можно снимать с других направлений. У нас фронтовой авиации под 1000 единиц. Почему её всю не использовать здесь? Я понимаю, что силы ПВО и перехватчики должны прикрывать границы, но штурмовая, бомбардировочная авиация?», – указал Онуфриенко.