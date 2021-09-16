Тысячи ковид-диссидентов устроили погром и двинулись на штурм парламента Словении

16.09.2021 15:29 (Мск), Белград, Алексей Топоров

После того, как накануне вечером власти при помощи водометов, слезоточивого газа и конной полиции разогнали протест противников антиковидных мер в Любляне, премьер-министр Словении Янез Янша заявил о том, что «правительство не уступит».

Об этом сообщают SlovenskeNovice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для недовольства масс стали новые ограничительные меры, введенные правительством Словении после резкого роста случаев заболевания коронавирусом в стране. В частности от граждан теперь требуют наличие сертификата о вакцинации, задокументированного отрицательного ПЦР-теста, причем, все эти процедуры им придется делать за свой счет, в противном же случае им будет запрещено посещение общественных мест.

Лидерами протеста стали политик сербского происхождения, лидер партии «Гражданское движение» Зоран Стеванович, который до этого два раза безуспешно баллотировался в мэры города Крань, а также певица Саша Лендеро.

По призыву своих лидеров накануне на площадь Республики в Любляне собрались более восьми тысяч человек. Люди скандировали: «Фашизм!». Поскольку акция была не согласована с властями, прибывшая на место полиция велела всем разойтись. В ответ протестовавшие потребовали от полицейских снять каски и бросить щиты. В свою очередь Стеванович выступил с требованием к правительству заменить обязательные меры на рекомендательные.

После нескольких часов стояния на площади ковид- диссиденты попытались взять штурмом здание Государственного собрания Словении.

В ответ полиция применила слезоточивый газ, водометы, против манифестантов были брошены подразделения конной полиции. В ответ в стражей порядка полетели осколки брусчатки, бутылки и фальшфейеры. Основную часть протестовавших удалось разогнать сразу же, однако группки самых упорных продолжали сопротивление полиции до поздней ночи. В итоге, было ранено несколько полицейских, повреждены служебные и частные автомобили, пострадало как здание словенского парламента, так и витрины расположенные подле магазинов.

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Комментируя разгон, Саша Лендеро написала на своей странице в одной из социальной сетей о том, что СМИ лгут, а протест был мирным.

«Уличное насилие никогда ни к чему хорошему не приводило. Полиция обязана действовать в соответствии с законом. Правительство не поддастся никакому давлению. Мы будем настаивать на мерах по защите здоровья и жизни людей. Пора прокуратуре / судебной власти перестать мириться с угрозами и насилием», – заявил в ответ на произошедшее в своем твиттере премьер-министр Словении Янез Янша.